桃市府：疫情收斂中 社區醫療採檢站縮編

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市政府今天表示，桃園市疫情趨勢顯著下降，現有的13處社區醫療採檢站將從明天開始減少為11站；長者第4劑疫苗部分，預計在6月中下旬針對65歲以上長者造冊接種。

桃園市今天新增4454例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市政府下午發布新聞稿表示，整體而言，桃園市疫情趨勢顯著下降，並往收斂方向發展。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，隨著疫情趨緩，桃園社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，昨天社區醫療採檢站的看診人數降至437人、PCR採檢人數共490人。

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王文彥表示，為調節醫護團隊量能，市府規劃從明天開始，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至中午12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」查詢。

王文彥也說，長者第4劑疫苗需與第3劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將在6月中下旬陸續期滿，市府將採造冊接種方式安排長者接種。（編輯：張銘坤）1110612