高雄男嬰確診父母未染疫 醫院人員快篩陰、採PCR釐清

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高雄有民眾近日在醫院產子，轉月子中心時卻發現孩子確診，但爸媽都未染疫，懷疑院內感染波及男嬰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄有民眾近日在醫院產子，轉月子中心時卻發現孩子確診，但爸媽都未染疫，懷疑院內感染波及男嬰。院方表示，相關工作人員快篩都陰性；高市府指出，正採檢PCR，釐清感染源。

有高雄民眾向媒體投訴，自己6日在醫院產下一名男嬰，但要轉到月子中心時，卻發現孩子感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），爸媽則都未染疫，懷疑生產醫院發生院內感染，才傳染給小朋友。

院方表示，目前了解，相關工作人員昨已快篩均為陰性，並已通報衛生局，醫院正積極調查中，明天將召開會議討論相關處置。

高雄市政府衛生局長黃志中今天在市府防疫記者會上被媒體問及此事說明，男嬰出生後是在轉到產後護理之家前檢查，發現染疫情況，已安排男嬰入住醫學中心加護病房進行後續診治，至於原生產醫院，則已要求所有相關人員快篩，都是陰性，目前正在進一步採檢PCR，盼盡速釐清感染源。（編輯：陳仁華）1110612