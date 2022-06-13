更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台科大攜宜大跨域合作 共享全英文課程教學資源

2022/6/13 12:13（6/13 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣科技大學與宜蘭大學簽訂EMI策略聯盟合作協議，希望讓兩校發揮各自專業領域且互補互助，共享全英文課程教學資源。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月13日
台灣科技大學與宜蘭大學簽訂EMI策略聯盟合作協議，希望讓兩校發揮各自專業領域且互補互助，共享全英文課程教學資源。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北13日電）台灣科技大學與宜蘭大學推動跨領域雙語合作，希望建置更完善且全面的EMI（全英語授課）課程，讓各自專業領域互補互助，共享全英文課程教學資源。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大長年致力深耕國際化教學，獲得教育部EMI雙語計畫重點培育學院補助；台科大也推動建置大學部全英文課程，鼓勵教師取得英國劍橋大學語言測評考試院EMI線上課程認證，目前已有逾45%專任教師參與培訓。

為使EMI課程更多樣化，台灣科技大學與宜蘭大學簽訂EMI策略聯盟合作協議，希望讓兩校發揮各自專業領域且互補互助，共享全英文課程教學資源，並共創EMI課程校際場域。

台科大工程學院、管理學院、電資學院在雙語教育推廣上火力全開，於「學聯網」開設線上EMI磨課師（MOOCs）課程、成立EMI專屬網站，並與微軟公司合作提供「領英學習」課程，頒發官方證明的EMI證書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，各學院也同時推出EMI國際特色學程，包含先進半導體製程設備學程、全英語教學的學士學位學程、國際資通系統學程等，邀請國際著名大學教授參與授課。

台科大校長顏家鈺表示，目前台科大EMI課程以工程、電資及管理領域為主，宜蘭大學則在觀光、餐飲管理、商務休閒等專業領域發光發熱，希望兩校跨領域雙語合作，建置更完善且全面的EMI課程，讓雙方學生有機會共享台科大、宜蘭大學開授的EMI課程。（編輯：張雅淨）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族