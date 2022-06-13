台科大攜宜大跨域合作 共享全英文課程教學資源

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（中央社記者許秩維台北13日電）台灣科技大學與宜蘭大學推動跨領域雙語合作，希望建置更完善且全面的EMI（全英語授課）課程，讓各自專業領域互補互助，共享全英文課程教學資源。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大長年致力深耕國際化教學，獲得教育部EMI雙語計畫重點培育學院補助；台科大也推動建置大學部全英文課程，鼓勵教師取得英國劍橋大學語言測評考試院EMI線上課程認證，目前已有逾45%專任教師參與培訓。

為使EMI課程更多樣化，台灣科技大學與宜蘭大學簽訂EMI策略聯盟合作協議，希望讓兩校發揮各自專業領域且互補互助，共享全英文課程教學資源，並共創EMI課程校際場域。

台科大工程學院、管理學院、電資學院在雙語教育推廣上火力全開，於「學聯網」開設線上EMI磨課師（MOOCs）課程、成立EMI專屬網站，並與微軟公司合作提供「領英學習」課程，頒發官方證明的EMI證書。

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此外，各學院也同時推出EMI國際特色學程，包含先進半導體製程設備學程、全英語教學的學士學位學程、國際資通系統學程等，邀請國際著名大學教授參與授課。

台科大校長顏家鈺表示，目前台科大EMI課程以工程、電資及管理領域為主，宜蘭大學則在觀光、餐飲管理、商務休閒等專業領域發光發熱，希望兩校跨領域雙語合作，建置更完善且全面的EMI課程，讓雙方學生有機會共享台科大、宜蘭大學開授的EMI課程。（編輯：張雅淨）1110613