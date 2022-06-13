防疫保險業務忙翻 47歲男心肌梗塞休克昏倒

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）低風險心血管阻塞族群不等於零風險，台中市澄清醫院中港院區今天表示，從事金融保險業的47歲男子不菸不酒沒三高，因處理防疫保單忙翻，在工作時休克，才發現是心肌梗塞所致。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成接受採訪時指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，刺激防疫保險需求，從事金融保險業的患者，處理防疫保單業務忙翻，在工作時突然昏倒失去心跳，被緊急送急診CPR及插管，雖然恢復心跳仍意識不清。

劉昱成表示，這名患者不菸、不酒、不檳榔，也沒有三高和心血管疾病家族史，在工作昏倒的1週前，感覺最近走路稍喘、運動耐受力下降，但沒有胸悶、胸痛症狀，前往澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經他看診評估後，當天安排抽血檢查及後續運動心電圖檢測，但病患後來並未到醫院做運動心電圖檢查。

劉昱成說，這名患者急診就醫的心電圖顯示是急性心肌梗塞，血栓塞在冠狀動脈的左前降支，經緊急做心導管手術先將血栓抽出，再用血管內氣球擴張狹窄的血管並裝置血管內支架，血流恢復暢通後，血壓和心跳恢復穩定，雖然意識恢復但仍在加護病房住院觀察。

這名患者清醒後竟吵著要回去上班，理由是擔心同組人員工作量增加。劉昱成認為，患者自認還年輕，不會有心血管問題，先前未做運動心電圖檢查，但年輕、不菸、不酒、不檳榔，沒有三高和心血管疾病家族史，看起來是心肌梗塞低風險族群，但低風險不等於零風險。

劉昱成強，心血管狹窄其實是一種漸進式疾病，心血管粥狀硬化是慢慢形成的，血管血流空間逐漸變窄，到最後完全阻塞就立即昏倒，甚至失去生命。（編輯：陳清芳）1110613