田中鎮通過提案 五合一選舉禁掛旗幟乾淨街道

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化田中鎮代會通過提案，年底五合一選舉，田中鎮除在候選人服務處及黨部周邊等地點，其他公共場所及街道不准懸掛競選旗幟，希望還給鎮民乾淨街道，不因競選影響市容景觀。

彰化田中鎮民代表會2018年通過鎮代謝自強的提案，要求鎮公所在2022年五合一選舉時，推行「田中鎮競選無旗幟，乾淨安全大進步」運動，也就是在五合一選舉時，推動無旗選舉；田中鎮代會今天開臨時會，會中進行細部討論，鎮公所和鎮代會達成執行共識，確定年底五合一選舉競選無旗幟的執行細節。

田中鎮長洪麗娜接受媒體聯訪說，依據彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則，當中提及除候選人競選辦事處、服務處、後援會及候選人政黨黨部等所在地周圍30公尺可以有旗幟或布條競選廣告外，其他公共空間都不能有旗幟或布條。

洪麗娜指出，以往各鄉鎮公所不曾落實規定，這次執行細節出爐後，呼籲候選人遵守以維護民眾良好觀感，鎮公所清潔隊也會建立拆除巡查責任區域，同時也會有廣告機車隊加強稽查與拆除，也會舉辦有獎兌換活動，鼓勵民眾拆除違規競選旗幟。

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提案鎮代謝自強接受媒體聯訪指出，隨著資訊科技進步，選舉時進行宣傳不一定要利用旗幟或布條才能達到預期效果，讓影響交通安全以及環境整潔的旗幟及布條在選舉期間消失，相信是多數人期待。

中央選舉委員會今年1月舉行委員會議，會中討論通過今年地方公職人員選舉投票日期，定在今年11月26日舉行投票，其中彰化縣將進行縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表以及村里長共5項選舉。（編輯：陳仁華）1110613