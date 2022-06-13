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高雄車站旁施工挖損管線 8391戶停電已全數復電

2022/6/13 18:44
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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄三民區及前金區約8391戶今天下午無預警停電，天氣炎熱，居民抱怨不斷。經查是高雄車站旁施工挖到台電管線，造成停電，台電說，其中2169戶在事後1分鐘復電，至傍晚5時12分已全數復電。

高雄市三民區及前金區市中一路、自強一路、中華三路一帶約8391戶今天下午3時28分無預警停電。台電高雄區營業處發布訊息指出，事發原因為同盟變電所第70饋線遭外單位施工挖損。

交通部鐵道局南部工程處長劉雲生接受中央社記者電訪表示，正進行高雄車站周邊道路施工時，因附近有自來水管線，原希望調整施工，協力廠商又不慎挖到台電管線，造成事故，已緊急接回線路。

台電表示，經派員搶修，其中2169戶在事故後1分鐘復電，至傍晚5時12分已全數復電。

三民區林小姐說，下午突然停電，大樓住戶都在問是怎麼回事，也質疑台電為何如此頻繁停電，尤其現在天氣很熱，下午無法開冷氣，熱到受不了。網友也紛紛在網路上留言喊「停電、傻眼」。（編輯：卞金峰）1110613

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