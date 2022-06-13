彰化二水登廟步道修繕 摸乳巷賞猿台關閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）交通部觀光局參山國家風景區管理處今天指出，彰化二水登廟步道將花費1300萬元進行步道修繕工程，施工期為5個月，即日起到10月31日封閉全線，步道的摸乳巷、賞猿台也關閉。

交通部觀光局參山國家風景區管理處發布新聞表示，二水登廟步道適合大眾登山健行，為增添視野豐富性，規劃在停用多年的舊步道路基上，打入鋼構棧道，再鋪上木板架，和摸乳巷走出來的小徑步道相連，形成來往迴圈，完工後不但能增加遊客踏青旅遊的樂趣，也能保障安全性，經費約需新台幣1300萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

參山國家風景區管理處表示，這次施工地點靠近受天宮入口處附近約600公尺的步道上，步道以往因影響林務局水壩工程而拆除停用，這次在不影響水壩設施下，微調停用步道路線，以鋼構骨架築造1條全長約70公尺步道，以後來回可走不一樣路線，完工後，民眾上山能欣賞不同山光美景。

參山國家風景區管理處指出，二水鄉連接松柏嶺受天宮登廟步道又稱豐柏生態步道，早期是彰化二水鄉通往南投名間鄉松柏嶺的人行通商步道，現為二水通往受天宮的登山步道。步道全長1.8公里，步道一端在豐柏廣場，另一端可抵達松柏嶺受天宮，沿途有豐富動植物生態及詳細解說牌，包括賞猿台等都是熱門戶外教學打卡點。（編輯：李亨山）1110613