入境檢疫3+4換住宿地須經同意 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）入境檢疫3+4天新制明天上路，居家檢疫與自主防疫若為不同地點，須經自主防疫所在地的地方政府同意，中央流行疫情指揮中心下午2時記者會說明相關規定、疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4萬5081例本土個案，各縣市都不到1萬例，中重症及死亡數也下降，研判與假日效應有關，但新增1名哮吼重症兒童，所幸病況好轉，可望近日出院。

隨著國內染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，自明天起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。前3天居家檢疫和後4天自主防疫，以同一地點為原則。

其中居家檢疫與自主防疫如果為不同地點，如前3天於防疫旅館居家檢疫，後4天回家完成後續的自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意，且後4天如在自宅或親友住所進行自主防疫須符合1人1戶。另外，在填寫入境檢疫系統時，檢疫地點只需要填前3天檢疫地址。

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指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診，3名接觸者今天快篩陽性，分別為社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，指揮中心是否進一步加嚴內部防疫規範，以及確診組長、副組長健康狀況備受關注，將是今天記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月12日，本土輕症、無症狀個案累計285萬3728例、占99.64%，中症累計6431例、占0.22%，重症累計4011例、占0.14%。（編輯：張雅淨）1110614