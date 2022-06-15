入境檢疫3+4上路首日 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）入境檢疫3+4新制今天上路，居家檢疫從7天減為3天，並接續4天自主防疫，每週限額2.5萬人次，中央流行疫情指揮中心將於下午2時記者會說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬6119例本土個案，新增個案數從前一天的4.5萬例增至6.6萬例，死亡數微升，並新增6名40多歲中壯年染疫死亡個案，其中2名男性都是在確診解除隔離後陸續病逝。

隨著國內染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，自今天起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊；前3天居家檢疫和後4天自主防疫新制，以同一地點為原則。

繼指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診後，其接觸者3人昨天快篩陽性，分別為社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，雖然有症狀，但都很輕微，持續依照醫囑居家照護，確診官員最新身體健康狀況，仍是今天記者會關注話題之一。

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美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，遭禁止輸入及販賣，中央並未採購或徵用富樂劣質家用快篩試劑，且撥發至地方政府及其他公務機關快篩試劑數量均充足，未來如何加強管理，避免類似事件重演，備受關注。

根據指揮中心統計，今年1月至6月13日，本土輕症、無症狀個案累計289萬8514例、占99.63%，中症累計6578例、占0.23%，重症累計4149例、占0.14%。（編輯：張雅淨）1110615