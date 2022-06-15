面臨機位超賣窘境 長榮航盼入境總量管制排除國人

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣今天起逐步開放邊境、縮短檢疫天數，航空公司訂位日前已開始大增；不過，因有入境總量管制，長榮航空面臨座位超賣情形，建議在入境人數管控上能排除國人。

長榮航空總經理孫嘉明今天出席「2022長榮航空城市觀光馬拉松」啟動記者會，會後接受媒體聯訪，談到邊境漸開放的效應。

孫嘉明說，目前限制每週入境人數是2萬5000人，包含國人與外國人，11日宣布開放政策後，訂位明顯增加，尤其是北美航線，大約增加7成，主要是很多人在疫情期間沒有回台灣，當逐步開放後，需求就出來；其次是歐洲到曼谷的航線，目前7月訂位已達9成。

孫嘉明坦言，目前訂位數已超過分配到的限額，希望指揮中心能調整，因未來訂位勢必會再增加，用過去的載客數來推估未來入境旅客量，與實際上會有差異。

孫嘉明提到，希望指揮中心能將國籍旅客排除在總量管制限額外。

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孫嘉明說，除了檢疫天數縮短，今天起旅客可在桃園機場轉機，也是增班的原因之一，長榮航空主要先增加航班的航線是北美與東南亞間，7月再增歐洲與曼谷間，因泰國與歐洲幾乎完全解封，旅遊需求也很強，東北亞則視出團旅遊禁令解除，才會增班，預計今年第4季的航班，可恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前約7成水準。

孫嘉明也說，若第3季國人可以參加旅行團出國旅遊，長榮航空籌劃已久的義大利米蘭及德國慕尼黑航線，也預計11月開航。（編輯：陳政偉）1110615