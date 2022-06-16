台商回流用地再傳捷報 北高雄產業園區環評過初審

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（中央社記者張雄風台北16日電）因應台商回流用地需求，經濟部提出「中南部產業園區開發方案」，其中「北高雄產業園區」今天進行環評初審，在承諾增加綠地範圍、重新規劃空污抵換期程後，本案通過初審、將送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「北高雄產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

開發單位經濟部工業局前次會議時，已排除高鐵用地等土地範圍，基地面積由60.71公頃修正為59.96公頃；本次報告再縮減17公頃，包含迴避地質敏感區東側縮減約13.4公頃，另為符合產業發展條例規定產業用地60%規定，西側縮減約3.6公頃，總面積降為42.96公頃。

工業局表示，由於園區位於高屏空氣污染總量管制區，依法須取得實際削減量差額，預估民國113年完成公共工程及廠商同步進駐，同時取得抵換量。環評委員建議，如補助汰換老舊高污染機車等方式，可以在營運前就執行，而不是開發進駐後才同步完成。

另外，環委指出，由於園區面積縮減，因此園區內綠地面積也縮減，綠地面積由原本占總面積12.99%降為10.66%，較近期開發的園區都少，如新市園區約14%、水上園區約15%。

工業局會中承諾會租用鄰近台糖土地新增植栽，朝租約20年的方式洽談，並再補充本園區規劃綠地植栽計畫。

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根據報告，園區營運期間直接、逸散及間接總排碳量約6.76萬公噸，節能減碳量總計約每年1.01至1.17萬公噸。環委則要求補充相關放量淨增量及抵換量計算方式及內容。

會議歷時約2小時，環委最後要求補充空氣污染物排放量增量抵換方案的執行期程、時間及相關內容；加強說明開發基地及鄰近區域草鴞及猛禽類保育措施；加強用水回收；評估提升園區空地透水率至少80%可能性。本案建議補充修正後通過，送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110616