靠產地鑑別逮到混充茶 半年移送檢調36件

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（中央社記者賴于榛台北17日電）為提供消費者購買台灣茶的正確產地資訊，行政院食品安全辦公室指出，去年9月至今年2月分三階段實施專案稽查，共計抽驗183件樣品進行茶葉產地鑑別，其中36件含有非台灣茶，已移送檢調。

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第44次會議」。

食安辦會後發布新聞稿指出，近年消費者關切國產高價精品茶遭進口茶混充，及對於外食、可快速烹煮的肉類加工半成品需求提升，因此衛福部、農委會及教育部等共同規劃辦理市售茶品產地標示稽查專案及業務用半成品食材製造業者聯合稽查專案，並結合地方進行聯合調查與稽查作業

為提供消費者購買台灣茶的正確產地資訊，食安辦表示，專案於去年9月至今年2月分階段實施，分別針對量販超市、茶行、輸入茶葉下游業者，以及販售春節茶葉禮盒的商店，共計抽驗183件樣品進行茶葉產地鑑別，檢驗結果其中36件含有非台灣茶，均已移送檢調單位調查。

食安辦說，為強化國產茶溯源管理，農委會將依「農產品生產及驗證管理法」，公告台灣茶葉納入強制性溯源品項，並應於產品包裝明顯處張貼溯源標章或「國產茶溯源碼」。

食安辦也表示，由衛福部、農委會以及台灣高等檢察署合作的「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，將續稽查高風險業者，保障消費者權益。

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此外，食安辦表示，鑑於近年外食風氣興盛，民眾對於外食、可快速烹煮或僅需簡單復熱食用的肉類加工半成品需求提升，專案自去年9月至今年4月分階段執行，調查供應校園午餐及連鎖早餐店等食材供應商，進一步稽查來源製造業者，並逐層往上追溯原料肉，直至進口輸入商或台灣畜牧場。

食安報說，結果查獲少數業者因違反產品標示及食品添加物使用規範，已依「食品安全衛生管理法」裁處新台幣3萬至6萬元。（編輯：張均懋）1110617