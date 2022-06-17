夏季高溫 國道行車防爆胎、火燒車

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）夏季高溫到來，高速公路局提醒用路人，車輛行駛國道發生爆胎、火燒車機率增加，上路前應特別留意水箱水量，遇爆胎切勿急踩煞車。

高公局今天發布新聞稿，統計110年7至9月暑假期間，國道共發生127件爆胎事故，占全年448件的28%。暑假期間平均每月約有42件爆胎事故，較其他月份平均約36件高出約19%。

另110年7至9月暑假期間，國道共發生44件火燒車事故，占全年122件火燒車事故的36%；暑假期間平均每月約有15件火燒車事故，較其他月份平均約9件高出約69%。

高公局建議用路人，平常應注意輪胎胎紋、胎壓與胎齡，留意輪胎外觀是否有龜裂或變形，並確實做好車輛保養，保持引擎良好散熱狀況。出門前除基本油量及電量檢查外，要特別留意水箱水量是否足夠並加滿。添加水箱水時，務必在引擎冷卻狀態下，以免被高溫蒸氣燙傷。

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依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，車輛行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺電、缺燃料等情形，可處600至1200元罰鍰。

高公局提醒，國道行車途中如遇爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度，握穩方向盤後啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑行至路肩，並在車輛後方50至100公尺處放置車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至護欄外或安全處所等候，並「面向車道」以隨時警戒來車，同時儘速撥打1968免付費電話，向交控中心通報請求救援服務。（編輯：陳政偉）1110617