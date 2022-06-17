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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/268

各縣市確診數降逾10% 羅一鈞：下週本土有望控制在5萬例以下

2022/6/17 17:46（6/17 18:14 更新）
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國內疫情持續緩降，各縣市17日確診數都降低10%以上。圖為16日高雄市1家社區醫院急診室外，民眾等待醫師看診。中央社記者董俊志攝 111年6月16日
國內疫情持續緩降，各縣市17日確診數都降低10%以上。圖為16日高雄市1家社區醫院急診室外，民眾等待醫師看診。中央社記者董俊志攝 111年6月16日
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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）國內疫情持續緩降，今天各縣市確診數都降低10%以上，空床率也超過30%。指揮中心昨天發文北區及台北區醫療院所，宣布下修專責病床比率至15%，盼收治其他病症患者。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，今天新增5萬5187例本土病例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中分析，各縣市確診數都降低10%以上，疫情緩降趨勢明顯，下週病例數可望穩定控制在5萬例以下。

羅一鈞指出，今年截至昨天為止，本土病例累計310多萬例，其中4000多人死亡，全年齡層致死率約0.13%，仍以高齡者較高，90歲以上致死率5.89%、80多歲2.22%、70多歲約0.63%。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬4379床、空床6838床，空床率49.6%，其中台北區53.5%、北區58.3%、中區43.5%、南區34.4%、高屏區51.1%、東區54.7%；55家集中檢疫所共8131床、空床數4661床、空床率57.3%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2124床、空床率46.9%。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

羅一鈞說，目前所有區域空床率都高於30%以上，和國內疫情持續緩步降低趨勢相符，也能看出很多區域都已經脫離高峰，或準備脫離高原期再下降。

羅一鈞指出，因應個案數呈現下降趨勢，尤其是北部地區，因此昨天已發文北區及台北區醫療院所，先前500床以上要開20%以上專責病床數，現在開始可適度下修至15%，不需要像之前那麼多，讓這些空出來的病床可更有效運用，可用於收治其他病症病人。

有專家認為，國內染疫致死率可能超過萬分之14。羅一鈞坦言有可能，目前中南部高原期還在持續，死亡個案又要等疫情緩下來2週到3週後才會慢慢呈現出來，預估還會有一些重症或死亡持續通報出來。

在口服藥物方面，羅一鈞說，昨天共開立8263人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6644人份、默沙東「莫納皮拉韋」1619人份，今年以來累計開立約23萬8345人份，包括19萬2380人份倍拉維及4萬5965人份莫納皮拉韋。

他表示，目前看來，領藥量並未因為個案數減少而大幅降低，顯示藥物提供率還不錯；6月中旬會有較多藥物到貨，隨確診人數降低、用藥需求也稍微降低，會研議更方便的領藥方式。（編輯：管中維）1110617

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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