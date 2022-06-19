石斑魚產季將至 農委會加強內外市場促銷

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（中央社記者張雄風台北19日電）農委會今天表示，已完成石斑魚11場養殖場檢驗，都沒有禁藥，期待中國能很快恢復石斑魚輸入；預估距離石斑魚產季還要一個半月，將加強內、外市場促銷，讓消費者能很方便買到。

中國大陸海關總署10日通報，聲稱從台灣石斑活魚檢出禁用藥物，並從13日起暫停台灣石斑魚輸入。

行政院農業委員會漁業署與地方政府持續追查被通報的2船當次航班相關11場養殖場，日前逐場抽驗各家養殖場送驗魚體（還原型）孔雀綠、（還原型）結晶紫、四環黴素等項目，宣布魚體抽驗都合格。

漁業署代理署長范美玲今天出席「南方澳鮪娓道來」推廣行銷活動接受媒體聯訪時表示，已完整檢驗11場養殖場都沒有禁藥，會透過兩岸動植物檢疫的窗口，提供中國科學證據，期盼中國可以很快恢復石斑魚輸入。

范美玲指出，這段時間的因應措施，農委會鼓勵漁民延養，不讓漁產品集中上市、讓價格受影響；另提供每公頃新台幣500萬元的低利貸款，第一年免息。

此外，范美玲說，將持續擴展內銷市場，內銷市場已經從民國108年的35%，提升至110年的61%，期盼更多國內消費者能享受優質石斑魚；現在石斑魚還沒有真正量產，還需要約一個半月左右，會配合產季，讓消費者很方便買到。

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范美玲提到，國際行銷部分，接下來也會透過促銷活動，希望加工、出口業者能協助，將好的石斑魚行銷到其他國家，主要目標市場如美國、紐西蘭、加拿大、歐盟等。

至於中國對台灣某水產品生產企業暫停進口申報一週，范美玲表示，主要是在包裝外檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，是針對一家業者，而一週時間也過了，整體輸銷情況沒有受到影響。（編輯：張雅淨）1110619