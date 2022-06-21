每週入境限2.5萬人 6月底前不會改

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（中央社記者余曉涵台北21日電）為避免國內醫療量能崩潰，入境總量管制每週人數限定2萬5000人，引發外界質疑管制太嚴。交通部長王國材今天說，到月底前不會放寬，後續會視疫情跟醫療量能來決定。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，多數專家也認同現在正是台灣放寬檢疫好時機，入境居檢及自主防疫天數放寬為3+4天，入境人數採總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則。

交通部長王國材今天出席台歐盟電動車論壇會前受訪表示，每週2.5萬人在擴大防疫會議中有討論，目前入境對象有3種，返台國人、商務人士、移工，考量醫療量能在6月底前都會維持2.5萬人，後續就看疫情及醫療量能的狀況，來做下一階段的決定，這也是中央流行疫情指揮中心的權責。

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由於票價因入境總量管制而飄漲，王國材回應，機票票價是從供需來看，比較沒有透過政府力量來抑制。他也坦言，的確因為2.5萬人的限制導致需求量較高，後續如果有放寬就能緩解，希望這只是短期現象。

另外，有關昨天放寬民眾參加國旅團需打3劑疫苗的規定，王國材回應，現在放寬為只有持有2天內的快篩陰性證明就可以參加，主因是7月15日起又將推出振興國旅方案，這是考量到限制國外團體、又限制國內團體，不是很公平，不過參加團體相關的防疫措施都必須要做好。（編輯：陳清芳）1110621