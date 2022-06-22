台科大攜友訊設立獎學金 助烏克蘭學子來台就讀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）台灣科技大學與友訊科技今天宣布，合設「友訊集團獎學金」，提供10個碩士獎學金名額，資助烏克蘭學生來台就讀，還有機會到友訊科技或旗下公司實習與就業。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大擁有全台最多的外籍研究生，俄烏戰爭爆發後，在台科大校園內也引起師生高度關注，除了舉辦座談會，更有逾50名教師提供實驗室研習機會給烏克蘭學子。

台科大校長顏家鈺表示，感謝友訊挹注寶貴資源，與台科大共同設立「友訊集團獎學金」，除了資助學雜費、來回機票與生活補助金，友訊更提供實習與就業機會，能讓外籍生安心學習、擁有專業技能，進而留台工作。

網通品牌友訊科技（D-Link）董事長郭金河提到，俄烏戰爭導致許多烏克蘭學子學業中斷，此次基於人道關懷與培育英才的想法，決定擴大與台科大合作，設立獎學金，協助烏克蘭學子到台科大就讀，未來還能進入友訊科技或集團旗下公司實習，表現優異者畢業後有機會獲聘為正式員工。

郭金河補充，因戰火紛亂，仍有諸多不確定因素，友訊科技也樂見其他地區的外籍學生申請獎學金，但評選時會以烏克蘭學子為優先考量。

「友訊集團獎學金」提供10個獎學金名額，給台科大電子、資工、通信等相關科系的碩士學程，內容包含來回機票、兩年學雜費與生活補助金等，預計今年9月開始受理申請2023年春季班獎學金。（編輯：張雅淨）1110622