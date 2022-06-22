火星合月逢5星同現 6/23凌晨朝東方低空可見

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北市天文館表示，水星、金星、火星、木星和土星5顆行星近期排成一條線，這樣的景象大約每10年才會出現一次。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市天文館表示，水星、金星、火星、木星和土星5顆行星近期排成一條線，還有月亮穿梭其中，明天凌晨又有火星合月，民眾只要在凌晨朝東方低空觀看，就可以欣賞奇景。

水星、金星、火星、木星和土星為肉眼可見的5顆行星，近期依序由下而上在天空中連成一線，台北市立天文科學教育館曾說明，這樣的景象因為各行星公轉週期不同的關係，大約每10年才會出現一次，屬於難得一見的觀賞機會。

天文館觀察發現，5星同現期間，月亮每天會以不同月相穿梭遊移於各行星間，過程非常有趣又精彩，明天將最為接近火星，為「火星合月」；26日則離金星較近，為「金星合月」；月底水星將被隱沒在曙光中，宣告5星同現結束。

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天文館副研究員吳志剛告訴中央社記者，如果想觀賞火星合月與5星同現，建議在明天凌晨4時30分朝平坦開闊的東方低空看，如果天氣好的話，肉眼即可見，而最低的水星屆時會在地平線上約高10度左右，相當於一個拳頭高。

天文館說明，雖然5星同現的景象壯觀難得，但行星對地球產生的潮汐力總和並不及太陽或月球的100萬分之2，不至於對地球產生影響。下次要出現觀賞條件類似、5星在10度範圍以內的奇景，要等到2040年9月。（編輯：李亨山）1110622