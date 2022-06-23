台大醫學系在學生重考同系還通過面試 校方：恐難懲處

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網傳台大醫學系有在學生無聊重考同系，也通過面試，引發網路正反論戰。圖為台大校門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北23日電）大學醫科招生競爭激烈，今年申請入學管道，台大醫學系出現缺額，網傳是同系在學生無聊重考，居然也通過面試。校方證實此事，但表示重考是學生權益，恐難懲處。

111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，台大醫學系出現缺額。近日有網友在Dcard上發文，指因一名同系在學生無聊，想體驗「面試快感」而重考，居然也通過面試（個人申請第2階段）。

這項消息引發網路正反論戰，有網友批判該名學生欺騙了自己的老師，且影響學弟妹的錄取機會；但也有網友認為，該生沒有違規，而且也花了自己的時間和金錢準備，不該被公審。

台大教務處註冊組組長李宏森今天接受媒體聯訪，證實是一名醫學系一年級在學生重考，由於該生沒有參與統一分發，名額將流用到111年度的考試入學分發（以分科測驗成績為主排志願）。

李宏森表示，在學生重考不是「新聞」，但多數學生是想更上一層樓，爭取更理想的校系。今年發生醫學系在學生又重考同系，他低調地說：「這要看個人想法，我們無法評論。」

李宏森表示，校方和醫學系收到相關訊息後，翻查相關規則，發現在學生的身分，並不影響重複報考同系的權益。這名學生從學測到第2階段的筆試、面試，都符合學系錄取標準，因而被列為正取，也證明醫學系考試非常公平、公正。

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醫學系在得知訊息後，有與該名學生討論，詢問是否要退掉一年級的學籍，以「新生」身分入學；或是該生選擇不參與「統一分發」，缺額就可流用到分發入學。

「這個名額不會浪費。」李宏森指出，台大醫學系一直以來都沒有列備取，考生、家長反應今年的狀況，衍生占用名額的問題，註冊組已請醫學系研議，看未來是否斟酌提列一些備取名額。但這還是要由系上內部會議討論，如果有調整，最快下年度（112年度）適用。（編輯：陳政偉）1110623