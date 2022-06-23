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高溫炎熱下午用電量飆破3978萬瓩 再刷新高紀錄

2022/6/23 13:58（6/23 14:09 更新）
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23日下午1時40分左右，用電量已達3978.2萬瓩，尖峰用電再刷新高。（中央社檔案照片）
23日下午1時40分左右，用電量已達3978.2萬瓩，尖峰用電再刷新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北23日電）繼昨天尖峰用電創歷史新高，根據台電官網，今天下午1時40分左右，用電量已達3978.2萬瓩，再刷新高，超越台電預估最高用電3930萬瓩，備轉容量率為6.87%，供電亮黃燈。

昨天用電創歷史新高，尖峰負載出現在下午2時19分，達到3926.6萬瓩，不僅連續3天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高，主因產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升1成，增加約93.7萬瓩。

今天接近1時40分左右，用電再刷新高，根據台電官網顯示，用電量已達3978.2萬瓩，超越台電預估最高用電3930萬瓩；預估備轉容量為269.8萬瓩，備轉容量率為6.87%，供電續亮黃燈，代表供電吃緊。

台電預估接下來一週、扣除週末，其餘天數備轉容量率皆會低於10%，代表供電燈號持續將持續亮黃燈。

台電強調，已規劃各項需求面措施，包括持續推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，調整用電尖峰，並隨時掌握用電變化；隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電會努力維持穩定供電，以滿足民眾用電需求。（編輯：潘羿菁）1110623

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