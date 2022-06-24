調整清冠一號公費對象？陳時中：還沒有定案

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（中央社記者陳婕翎、陳至中、余曉涵台北24日電）媒體報導衛福部研擬調整清冠一號公費對象，13歲至64歲確診者須自費購買；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，都還沒有定案，仍待與專家討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，有媒體報導，衛福部中醫藥司根據指揮中心要求，提出新的公費使用對象規畫，從7月1日開始，只有65歲以上，以及12歲以下確診個案可以使用公費清冠一號，其餘對象須自費購買，自費清冠一號市價每盒約新台幣1500至2700元左右。

陳時中今天下午疫情記者會中被問及此事，他僅說，都還沒有定案。日前確診的陳時中也分享居家照護階段自身用藥經驗，期間很多人問過他，要不要使用清冠一號，因為他有吃西藥，就沒使用清冠一號。清冠一號是處方藥，開立需要符合適應症條件，相關公費使用要與專家討論。

衛福部中醫藥司今天中午已發布新聞稿澄清，「公費COVID-19治療用台灣清冠一號申請補助方案」正與國家中醫藥研究所及中華民國中醫師公會全國聯合會研商中，尚未定案，相關報導稱「13至64歲新冠肺炎確診者台灣清冠一號7月起改自費」與事實有落差。

基於「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案」訂有確診者使用藥物的適用條件，因此「公費COVID-19治療用台灣清冠一號申請補助方案」參照該方案，修訂調整公費補助使用藥物適用條件，將具重症風險因子輕症患者、臨床症狀明顯中症患者及無口服抗病毒藥可用12歲以下兒童納入。

中醫師公會全國聯合會則呼籲，不應限縮確診民眾使用「台灣清冠一號」公費補助，倘若防疫醫療費用不足，建議公費補助清冠一號者的條件應擴及高風險族群，具任一「重症風險因子」的確診輕症民眾、有喘症的中症確診病人，以及12歲以下的輕、中症確診兒童。（編輯：陳政偉）1110624