陳吉仲：無科學根據病毒透過農漁品包裝傳染人

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為解決南投縣信義鄉旱灌問題，農委會農田水利署核可分期實施擴大灌溉服務，農委會主委陳吉仲24日出席開工典禮表示，農水署積極落實擴大灌溉服務，在信義鄉羅娜地區透過改善取水設施、增加輸水管線等，將水送至每處田間，未來也會持續投入工程經費，完善當地農業灌溉設施。（農水署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）中國大陸海關指從台灣進口的竹筴魚包裝驗出COVID-19病毒，對此，農委會主委陳吉仲今天說，無任何研究或科學根據印證病毒會透過農漁水產品包裝傳染人，籲中國提供科學根據。

繼白帶魚後，中國大陸海關23日宣布，從台灣進口的竹筴魚包裝驗出COVID-19病毒。對此，陳吉仲今天在南投縣接受媒體聯訪說，全世界只有中國有如此做法，且無任何研究或科學根據來印證，病毒會透過農漁水產品包裝傳染給人類，鄭重呼籲中國提供完整科學根據。

陳吉仲也說，中國不只針對台灣，許多國家同樣遇中國近年以COVID-19病毒為由，採取限制國際貿易的措施，因此，多國在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會，已對中國可能的非貿易障礙提出相關申訴。

陳吉仲表示，竹筴魚是單一廠商被中國指包裝驗出COVID-19病毒，暫停此廠商申報一週，不過仍盼中國提供更多科學根據，將視對方回應，採取下一步措施，也不排除透過管道提出訴求。

為解決信義鄉旱灌問題，行政院農業委員會農田水利署核可分期實施擴大灌溉服務，陳吉仲、民進黨南投縣長參選人蔡培慧、農田水利署長蔡昇甫、民進黨立法委員羅美玲、伍麗華、國民黨立委孔文吉等人今天前往信義鄉出席開工典禮，4期工程改善150公頃農田用水。

陳吉仲表示，農水署積極落實擴大灌溉服務，在南投縣信義鄉羅娜地區此原住民部落，透過改善取水設施、增加輸水管線，將水送至每處田間，感謝立法院預算支持與部落民眾提供土地建設公共農業輸水設施，未來持續投入工程經費，完善羅娜地區農業灌溉設施。

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蔡昇甫簡報指出，羅娜地區去年完成取水設施改善，初步解決農民自行取水困境，今年進一步投入新台幣2000萬元辦理2000公噸蓄水池及重要輸水幹管工程，且透過公所協助取得另外一座1800公噸蓄水池用地，完成後可與閒置蓄水池串聯，大大穩定區域用水，除持續改善輸水管路並規劃42處以上配水池，提升整體供水穩定，並讓部落農民公平用水，不再缺水。

蔡培慧說，信義鄉是梅子、高山蔬果重要產區，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長時期，接獲鄉親陳情指部落長久以來依賴筆石溪取水，若遇枯水期就無水可用，缺乏整體性規劃更導致水管線路非常雜亂，因此，她多次踏勘，獲農水署實施擴大灌溉服務。（編輯：謝雅竹）1110624