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午後熱對流旺盛 西半部留意大雷雨或豪雨

2022/6/25 11:05
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（中央社記者余曉涵台北25日電）中央氣象局表示，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可達到攝氏32度以上，預計午後熱對流發展旺盛，西半部及各地山區都有機會出現大雷雨或豪雨。

中央氣象局預報員陳伊秀在今天上午的天氣直播說明中表示，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可達到攝氏32度以上，大台北地區、中南部近山區有局部36度以上高溫機率。

氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市、彰化縣、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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陳伊秀表示，週末的天氣型態則是要留意午後雷陣雨，以西半部跟東半部山區為主，尤其今天午後對流預計跟昨天類似，發展會較為旺盛，尤其西半部及各地山區都又留意午後大雷雨或豪雨發生。

未來一週天氣方面，陳伊秀說，這週天氣型態都是高壓邊緣的環境場，吹偏南風到東南風，會帶來一些水氣，中午會有熱對流發展旺盛的情況，下半週則要留意南邊水氣，南海跟菲律賓東方有熱帶擾動發展，值得注意。（編輯：陳政偉）1110625

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