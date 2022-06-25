午後熱對流旺盛 西半部留意大雷雨或豪雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）中央氣象局表示，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可達到攝氏32度以上，預計午後熱對流發展旺盛，西半部及各地山區都有機會出現大雷雨或豪雨。

中央氣象局預報員陳伊秀在今天上午的天氣直播說明中表示，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可達到攝氏32度以上，大台北地區、中南部近山區有局部36度以上高溫機率。

氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市、彰化縣、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳伊秀表示，週末的天氣型態則是要留意午後雷陣雨，以西半部跟東半部山區為主，尤其今天午後對流預計跟昨天類似，發展會較為旺盛，尤其西半部及各地山區都又留意午後大雷雨或豪雨發生。

未來一週天氣方面，陳伊秀說，這週天氣型態都是高壓邊緣的環境場，吹偏南風到東南風，會帶來一些水氣，中午會有熱對流發展旺盛的情況，下半週則要留意南邊水氣，南海跟菲律賓東方有熱帶擾動發展，值得注意。（編輯：陳政偉）1110625