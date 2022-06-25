碩博生受疫情影響 可專案申請延長修業年限

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（中央社記者陳至中台北25日電）COVID-19疫情持續，不少大學停止實體課程，碩博士生安排口試也受影響。教育部近日發函大專，提醒依個別狀況彈性調整，如果修業年限屆滿，可專案申請額外延長。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情改變了人們的生活，碩博士生的學習也或多或少受到影響，例如無法順利找到口試委員、完成畢業論文、修完學分等。

教育部15日發函各大專，提醒學校暫停實體課程時，應同時就碩博生的學位考試申請、論文定稿繳交、辦理離校等程序，給予彈性調整的空間。

碩博生修業年限如果在這學期（110學年度第2學期）將屆滿，且能舉證確受疫情影響，可專案向學校申請額外延長年限。只要在9月30日前通過學位考試及完成離校手續，都可視為在110學年度第2學期畢業。

碩士生如果已錄取博士班，可出具切結書先註冊，但仍必須在9月30日前繳交學歷證明文件，否則會被撤銷入學資格。

教育部提醒大專應將相關彈性措施，即時通知師生，並正式公告於網站，維護碩博生的權益。（編輯：謝雅竹）1110625