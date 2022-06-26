汽柴油價27日起漲4角及3角 95無鉛每公升31.5元

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中油宣布，27日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.4元及0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北26日電）中油今天指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，27日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.4元及0.3元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.7元。

台灣中油表示，本週受全球主要央行加速升息，與中國大陸擴大進口俄油等因素影響，導致國際油價下跌。按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌8.23美元，新台幣兌美元匯率貶值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為5.45%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6元及7.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收5.1元及6.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。

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中油指出，雖然雙重平穩機制啟動，但亞洲鄰近國家油價上漲，因此吸收幅度減少，汽、柴油共各吸收5.6元及7.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.3元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的5.6元及7.2元均由中油吸收；累計今年至5月底止，共吸收約127.92億元。（編輯：楊凱翔）1110626