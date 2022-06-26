迎百年校慶 台師大師生單車環島長征900公里

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（中央社記者許秩維台北26日電）為慶祝百年校慶，台灣師範大學校長吳正己率領百名師生以自行車長征9天，行經17縣市、逾900公里路程，今天返抵校門，師生排字NTNU 100，透過空拍留下珍貴畫面。

台師大發布新聞稿指出，校長吳正己率領百名師生於6月18日展開「鐵騎環島」挑戰，從台師大和平校區前出發，開啟9天的自行車長征，今天下午返抵校門，由台師大全國校友總會名譽理事長王金平帶隊迎接，百名師生再次排字NTNU 100，透過空拍為迎接百年校慶留下珍貴畫面。

台師大表示，在900多公里路程中，有公路、步道、陡坡等各種地型，並經歷風吹、日曬、雨淋；活動沿途還有各縣市校友會駐點快閃活動，除了打氣加油，還補給飲料及物資，慰勞身心疲憊的師生，都讓大家感動至極。

65歲的吳正己是此次鐵騎成員中年紀最大，但表現和活力不輸年輕人。他藉此機會邀請各地校友，9月28日校慶大會回母校，參與百年校慶盛會並展現師大人團結，「我親自騎車到當地邀請校友，應該有十足誠意。」

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吳正己提到，此次單車環島不僅是挑戰極限，也期許師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，並對台灣各地有更深認識，發揮關懷社會精神，期望能沿途喚起各地「師大人」向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑。

王金平表示，環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯台師大響應綠色交通永續概念，此次單車環島，以自行車取代汽車並減少瓶裝水，換算後每人每日約減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量。（編輯：管中維）1110626