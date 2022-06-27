日月潭萬人泳渡9/4復辦 泳者需依規定接種疫苗

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南投縣政府27日發布新聞指出，去年因疫情停辦的日月潭萬人泳渡活動，今年將在9月4日舉辦，7月1日起開放網路報名；8歲至11歲參賽者需打滿2劑COVID-19疫苗，11歲以上需打滿3劑，且下水前需出示48小時快篩陰性證明。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月27日

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）南投縣府宣布，日月潭萬人泳渡活動將在9月4日舉辦，7月1日起開放網路報名，為做好防疫，8至11歲參加者需打滿2劑疫苗，11歲以上需打滿3劑，下水前需出示48小時快篩陰性證明。

南投縣政府今天發布新聞指出，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦的日月潭萬人泳渡活動，今年將在9月4日舉辦，活動人數限制2萬人，7月1日起開放網路報名，額滿為止。

南投縣副縣長陳正昇表示，今年中央未禁止舉辦大型活動，縣府決定日月潭萬人泳渡活動照常辦理，不過活動增加多項防疫規定，報名者需遵守規定，才能參加活動。

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陳正昇說，除了旅居或在台工作者外，外國人不能參加泳渡活動，而報名者需在7月15日前接種COVID-19疫苗，8歲至11歲參賽者需打滿2劑，11歲以上需打滿3劑，下水時，報名者需出示活動前2天的快篩陰性證明，下水前也要量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，立即隔離檢查，沒問題才能下水。

陳正昇指出，泳者在下水前得通過消毒門；下水前及上岸後，全程戴口罩，以降低傳播風險；而今年活動也限制參加年齡，8歲以上至75歲以下，身體健康且無特殊疾病者才能參加，活動從7月1日上午9時開始報名至7月15日，限制人數2萬人，額滿截止。（編輯：方沛清）1110627