染疫3個月後仍感不適 長新冠綜合症快就醫

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）COVID-19確診後會逐漸好轉，但有些病人會出現行動力下降、全身疲倦、呼吸困難、長期咳嗽等症狀，甚至出現慢性腎疾病等後遺症，若感染3個月後，症狀仍持續，就是長新冠綜合症。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，台灣已累計364萬1900多例確診案例，在台灣仍為廣泛社區流行，疫情在近期雖呈現下降趨勢，但部分確診者在康復後，可能才是惡夢的開始。

主責「COVID-19染疫康復者門診整合門診」的感染科主任黃妙慧說，確診者在4週後仍持續有症狀，建議可視需求就醫治療。

黃妙慧說，依據衛生福利部疾病管制署援引世界衛生組織（WHO）定義，新冠肺炎病人感染SARS-CoV-2病毒3個月後，仍有無法以其他診斷解釋，持續至少2個月，且通常對日常生活或身體活動功能造成影響的症狀，為COVID-19急性感染後徵候群，也就是一般俗稱的「長新冠」。

COVID-19急性感染後徵候群可能出現的症狀，在皮膚上的表現，包括掉髮、皮膚紅疹，都是常見的狀況；中樞神經的部分，有一些人可能會出現失眠、睡眠時間變長、焦慮、憂鬱或是認知功能障礙，就是俗稱的腦霧等症狀。

在心血管系統上，可能會有胸痛、心悸，或者是心肌發炎；在肺部上，不少人有長期呼吸困難、運動耐受力差，只要稍微動一下就會咳嗽或是喘的狀況。

黃妙慧說，這個病毒也有可能會破壞內分泌的器官，造成糖尿病、甲狀腺炎等，或是造成腎臟損傷。另外也有可能會出現肌肉關節的疼痛，或者是多發性疲勞與發炎的症候群。

什麼類型的人，確診康復後會有嚴重的後遺症？黃妙慧指出，根據研究指出，在感染急性期的嚴重度，會影響病人後遺症的輕重程度，像是輕症或無症狀的病人，產生後遺症的機率比較低；染疫時曾進加護病房，甚至使用到呼吸器的族群，後遺症的狀況就會比較嚴重。

另一個後遺症高風險族群為女性，相較於男性有2倍的風險。

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染疫康復者在自我照護上，黃妙慧提出3項注意，分別為了解自身狀況、良好的自我壓力調適、自我復健。應保持規律的生活、放鬆心情，以及恢復日常活動，包含做家務事、適量的運動。

黃妙慧特別提醒，若是在感染4週，度過了急性期之後，仍持續有症狀發生，可視需要就醫。花蓮慈院配合衛福部開設「COVID-19染疫康復者門診整合門診」，只要在解除隔離日後6個月內，仍有多種COVID-19急性感染後徵候群症狀，都可以掛號就診。（編輯：黃世雅）1110628