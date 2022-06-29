澎縣府：馬糞海膽每年產量不一 盼養殖取代捕撈

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（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣政府農漁局長胡流宗表示，馬糞海膽並非定棲性物種，每年產量都不一定，數量沒有想像中地減少，目前也可以進行培育，期望能「以養殖取代捕撈」。

海洋公民基金會與台灣動物研究會今天表示，澎湖將進入馬糞海膽開放採捕期，半世紀前逾2億顆，如今剩5萬顆，4月中潛入海僅看到2顆，呼籲縣府禁捕，讓海膽數量恢復。

胡流宗表示，馬糞海膽並非定棲性物種，本身憑藉潮流游泳移動、遷徙，族群與水溫、鹽度、海藻密度等因素，有一定程度正相關，每年產量不一定，今年初寒害，海域生物生長情形受影響，是否影響產量需再多方調查。

農漁局列舉近年馬糞海膽產量，民國106年是4萬顆、107年是2萬顆、108年8萬顆、109年10萬顆、110年6萬顆，顯示波動甚大，應可不必過度擔心，至於今年開放採捕後，總數是否確有變少及其原因，將與研究單位持續訪調。

胡流宗表示，澎湖海域每年盛產的馬糞海膽，過去必須進入漁市場交易，數據相當高，但現在都是個體戶自行交易或網上直接銷售，因此在市場上會覺得變少，事實上海膽產量並未減少。

農漁局指出，澎湖種苗繁殖場近年來已在廠內與海域進行各項海膽養殖技術發展，期望能「以養殖取代捕撈」，減少野生資源減少的壓力。（編輯：郭諭儒）1110629