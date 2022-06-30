國旅補助將開跑 中彰區域觀光聯盟交流推亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部觀光局中彰區域觀光聯盟30日舉辦「中彰觀光圈2.0共識會」，因應國旅振興補助即將開跑，鼓勵產業界推出相關亮點方案，並透過共識會與產業界交流。中央社記者蘇木春攝 111年6月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中30日電）交通部觀光局中彰區域觀光聯盟今天舉辦中彰觀光圈共識會，因應國旅振興補助即將開跑，鼓勵產業界推出相關亮點方案，並透過共識會與產業界交流，盼提升旅遊服務品質。

參山國家風景管理處於民國109年成立中彰區域觀光聯盟，盤點觀光圈遊憩資源與觀光特色後，取得聯盟會員代表共識，提出5大魅力焦點及9大遊憩主題等，作為中彰區域觀光亮點，希望成為旅客首選的目的地。

聯盟今天舉辦「中彰觀光圈2.0共識會」，除邀集交通部觀光局、農委會、地方政府等公部門單位代表，並邀集觀光聯盟內40多個公協會組織、近百名觀光產業代表出席交流。

參山國家風景區管理處長曹忠猷致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓觀光產業悶壞，近日疫情趨穩看到曙光，上週國內許多景點人潮也都爆滿，國門也可望開放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國旅振興補助將於7月15日開始，曹忠猷鼓勵到場的產業界推出亮點方案搶市，他指出，希望透過共識會集結產業界共識，經由政府橫向部門及中央合作，不只提升旅遊服務品質，並將產業特色呈現，在未來國門打開時不只讓國人看到，還能到國外行銷找市場。

中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林說，疫情讓觀光產業非常辛苦，也因為疫情使聯盟工作停頓，希望經過共識會，將觀光聯盟的亮點找出來，與政府合作下，讓產業能夠永續發展。（編輯：謝雅竹）1110630