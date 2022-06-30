桃園8歲女童接種疫苗後死亡 衛生局協助申請救濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市8歲女童24日接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2劑，27日發燒後昏迷、昨天死亡。桃園市衛生局今天表示，將全力協助家屬並申請預防接種受害救濟。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文向中央社記者表示，女童是在24日於學校接種輝瑞兒童疫苗第2劑，27日早上就因為發燒向學校請假，當天上午9時許被家人發現失去意識，到院前已無呼吸心跳，經過醫院使用葉克膜搶救，仍在昨天宣告不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇柏文表示，桃園市長鄭文燦在第一時間就責成相關局處成立專案小組，全力給予家屬協助，也將主動協助家屬向衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，申請預防接種受害救濟，死因是否與疫苗有關等仍待釐清。

衛生局表示，依照目前研究顯示，接種COVID-19疫苗保護力顯著，發生不良反應的比率相對低，仍呼籲市民接種疫苗。（編輯：方沛清）1110630