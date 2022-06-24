男童打第2劑莫德納發生心肌炎 莊人祥：接種仍利大於弊

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（中央社記者陳至中、陳婕翎、余曉涵台北24日電）高雄一名8歲男童接種第2劑莫德納COVID-19疫苗後，出現心肌炎送到加護病房。指揮中心發言人莊人祥表示，目前僅有此1例通報，專家評估兒童接種疫苗仍「利大於弊」。

有媒體報導，高雄一名8歲男童接種完第2劑莫德納COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗後，隔2天出現心肌炎，送到加護病房，引發網路討論，擔心疫苗接種間隔時間太短，可能易有不良反應。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在記者會上表示，據美國統計男性接種mRNA疫苗發生心肌炎的比例第1劑為百萬分之0.2，第2劑是百萬分之2.6，台灣目前第1劑發生心肌炎的通報個案有2例，比率為百萬分之1.8，第2劑到今天才有第一次通報。

莊人祥表示，高雄男童目前已經康復出院。事實上衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議上也有討論到心肌炎的議題，但目前看來都屬於輕症，接種疫苗能避免染疫後的重症和死亡風險，目前台灣仍是社區流行階段，專家認為還是利大於弊。

有媒體問及兒童專責病床數是否會調整，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至22日下午統計，全國兒童專責病床有130床，目前有53張空床，空床率40.8%，其中台北區、北區空床率高於5成，中南部則低於5成。指揮中心預計下週會跟北部醫院溝通，依照各醫院收治情形評估，目前暫時還沒有調整兒童收治量能。

另外，媒體問及，到7月底，台灣每日確診個案能否降到1萬例以下。莊人祥表示，以香港、韓國的例子，疫情都持續下降，台灣相比之下，上升、下降都比較緩慢。評估7月底「有希望」降到1萬例以下，但人流要配合，尤其是聚餐、到公共場所，盡量避免人流過多。

莊人祥也提到，即便確診案例下降，未來疫情仍有可能在社區流行，一定會有起起伏伏的狀況。（編輯：陳政偉）1110624