非洲最大科學賽事 台灣2作品奪金入選年度TOP10

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）台灣學生參與非洲最大型科學賽事「2022年突尼西亞國際工程與科技節」，拿下2面金牌並入選年度TOP10，其中一項作品更拿到大會GRAND AWARD第一名，創下佳績。

國立台灣科學教育館從參與2022台灣國際科展的優秀作品中，挑選學生出國參與國際科學競賽，陸續帶回不錯的成績，今天在「2022年突尼西亞國際工程與科技節」再度傳回捷報。

科教館今天下午發出新聞稿，中山女高張瓅勻、陳芊竹以「改良型非整數次方PID控制器設計」獲得工程科金牌及GRAND AWARD第一名。她們改良工業界常見的PID控制器，加入誤差變數的次方運算設計，產生更快速的校正功能，可廣泛運用在機器手臂、溫度控制、建築防震等工程與工業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北一女中學生王嵐、李昀祐以作品「特殊定向圖的歐拉子圖數量及其應用」獲得數學科金牌，她們計算在有向輪圖中歐拉子圖的數量，可應用到基因定序判斷，發展潛力和內容正確、完整獲得評審肯定。一向喜歡數學的她們表示，在研究中越發感受到數學的浩瀚無垠，以及能無限探索的可能性。

根據科教館提供的資訊，突尼西亞國際工程與科技節於6月25日到29日實體辦理，共有17國、273名學生、169件作品。科教館長劉火欽表示，學生的好表現，說明台灣的科研實力，出國參賽也能增進青年間互相觀摩，是難能可貴的經驗。（編輯：管中維）1110630