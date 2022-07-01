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雙颱形成侵台機率低 台東熱氣球嘉年華將如期開幕

2022/7/1 09:56
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東熱氣球嘉年華2日登場，台東縣政府今天表示，雖然雙颱形成，但直接侵襲台灣機率低，經活動總指揮評估2日上午不影響台東，清晨的開幕和晚上的光雕將如期舉行。

中央氣象局今天觀測，除颱風芙蓉外，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也形成今年第4號輕度颱風「艾利」。氣象專家吳德榮預測，雙颱直接侵襲台灣機率低，但水氣增多，未來一週應注意強對流。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳上午接受中央社記者訪問表示，經台東縣政府與熱氣球飛行團隊審慎評估天氣預報，7月2日上午5時30分的開幕自由飛活動及晚間7時的光雕音樂會目前仍會如期舉行，歡迎民眾踴躍參與。

余明勳表示，今年「2022台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第12年，近40顆國內外熱氣球將在鹿野高台展開為期45天的熱氣球派對，除了全球唯一、台東限定的HELLO KITTY球、超高人氣的台北熊讚等台灣熱氣球外，更邀請20顆來自世界各國的造型球，週週都有新球在鹿野高台。

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包括日本的熊本熊球及養樂多超人，美國的獨角獸球及老虎球，巴西的耶穌球及巫婆球等，其中，有約20顆造型球將參與7月2日清晨的開幕活動，想一睹熱氣球齊飛美景的朋友們絕對不可錯過。

余明勳表示，光雕音樂會除鹿野高台的7月2日晚上開幕及8月15日晚間7時的閉幕外，每週五分別於成功三仙台 （7月8日上午4時）、池上大坡池（7月15日晚間7時）、知本溫泉區（7日22日晚間7時）、太麻里曙光園區（7月29日上午4時）及台東縣立體育場（8月5日晚間7時）登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。（編輯：張芷瑄）1110701

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