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大雨特報持續 午後擴及至19縣市

2022/7/2 14:35（7/2 14:48 更新）
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中央氣象局2日午後更新大雨特報，擴及到19縣市。圖為2日下午2時30分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局2日午後更新大雨特報，擴及到19縣市。圖為2日下午2時30分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中央氣象局今天近中午時，發布雲林以北12縣市大雨特報，中午過後陸續擴及到19縣市。

氣象局說，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台南以北、南投地區及其他山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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根據氣象局下午2時5分發布的大雨特報，共有19個縣市，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象局觀測，今天至下午2時，累積降雨量最多的是桃園市觀音區125毫米；另下午1時至2時，宜蘭大同鄉及苗栗縣三義鄉，時雨量都達超過50毫米，台中市大坑時雨量也有47.4毫米，另新竹縣五峰鄉、嘉義縣鹿草鄉、台南市新營區也有明顯降雨。（編輯：陳政偉）1110702

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