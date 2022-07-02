環團自製「塑膠福利熊」 呼籲全聯減塑

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台東熱氣球嘉年華2日登場，響應今年活動中推廣的環保永續理念「全民綠生活」，環保團體綠色和平自製「塑膠福利熊」大型人偶，呼籲長期贊助此活動的全聯福利中心對賣場中的減塑行動應更加積極。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月2日

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）環保團體綠色和平日前發布賣場、超商減塑膠評比，其中全聯排名退步最多，綠色和平今天自製「塑膠福利熊」大型人偶現身台東熱氣球嘉年華，呼籲贊助商全聯能更積極減塑。

台東熱氣球嘉年華今天登場，響應今年活動中推廣的環保永續理念「全民綠生活」，綠色和平今天自製「塑膠福利熊」和「塑膠玉米」大型人偶，手持「請全聯支援減塑」的旗子，呼籲長期贊助此活動的「全聯福利中心」，應以身作則，對賣場中的減塑行動應更加積極。

綠色和平減塑專案主任張凱婷透過新聞稿表示，減塑是「全民綠生活」的重要一環，今年的熱氣球嘉年華也規劃從攤商到消費者積極減塑的多種方案，但全聯作為長年主要贊助此活動的企業，在綠色和平剛公布的8大零售商減塑評比中退步最多、排名吊車尾，且在全聯超市中的3項自有商品，每年製造至少1億件塑膠包裝，名不符實嘉年華力推的環保美意。

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張凱婷表示，全聯是全台超市市占達6成的通路龍頭，每年營收超過千億元，只要全聯願意秉承愛護台灣環境的精神，發揮龍頭影響力，投入更多資源進行源頭減塑，例如若投入資源讓自有商品，包含生鮮、熟食、肉類或海鮮等都減半塑膠包裝，一年就可減少5000萬個塑膠包裝。

綠色和平表示，在其他零售同業紛紛投入減塑新措施時，超市市占最高的全聯卻停滯不前，期待全聯成為台灣減塑助力，盡快承諾2025年前實踐25%重複使用、以及塑膠用量減半的目標。（編輯：張芷瑄）1110702