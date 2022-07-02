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環團自製「塑膠福利熊」籲減塑 全聯：應理性溝通

2022/7/2 18:31
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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）環團綠色和平自製「塑膠福利熊」大型人偶呼籲減塑，全聯今天回應，呼籲環團應理性溝通，並表示其2021年水果裸賣占比47.02%，預計2022年底可朝向55%目標。

環保團體綠色和平日前發布賣場、超商減塑膠評比，指全聯排名退步最多，今天更自製「塑膠福利熊」大型人偶現身台東熱氣球嘉年華，呼籲贊助商全聯能更積極減塑。

對此，全聯發布新聞稿指出，因應全球ESG永續趨勢，全聯一直努力推廣對環境友善的栽種方式，輔導契作農友轉型，目前本土蔬果採購比例高達8成且設置「農家直採專區」，讓各地小農自行上架、定價自家農產，鼓勵民眾吃當季、吃在地，減少碳足跡。

全聯統計，2021年水果裸賣占比47.02%，2022年1至6月已經達43.03%，並逐月提高中，且預計年底可朝55%目標。

全聯也提及，對於有機履歷品配合法令規定包裝、驗證機構等資訊露出，加上近兩年疫情影響，協助民眾共同防疫並為食安把關，完善包裝符合民眾需求且有其必要。

全聯也表示，據環團減塑報告，全聯從2019年持續揭露CSR報告書，每年更新追蹤減碳減塑數據，下半年因應CSR永續發展藍圖，也將成立永續小組，預計與供應商、農友及政府共同朝向綠色經濟努力。

全聯呼籲，減塑為全球社會責任，身為本土企業，全聯今年與地方政府環保局密切合作專案，也持續以行動支持，呼籲環團應理性溝通，勿用侵害版權商標方式，應提出更具實踐性的建議計畫，善用專業與學術資源輔導企業轉型。

針對減塑行動，全聯表示正與政府合作多項計畫，今年已於台北部分門市安裝「循環杯租借機」與「循環杯歸還站」，鼓勵消費者買咖啡時減少用紙杯的機會、響應環保愛地球，同時也配合與各縣市環保局討論循環杯方案。

全聯也列舉，另外，台北南港旗艦店與松山健康店放置「茄紙袋自動租借機」，鼓勵消費者購物時使用自備環保袋；高雄「左營海總店」、「三民陽明店」放置保特瓶回收機，已累積回收超過30萬個寶特瓶。

全聯也與部分門市更與國中小學校合作，讓小朋友定期在門市放置乾淨可重複利用的環保袋，讓顧客購物時取用，既進行環境教育也達到檢塑效果。

全聯最後指出，全聯在2018年推出OFF COFFEE，目前店數1069間，因提供自帶杯優惠，全聯客群屬於環保意識高的婆婆媽媽族，統計2021年全聯OFF COFFEE自帶杯占比就達12.1%。（編輯：趙蔚蘭）1110702

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