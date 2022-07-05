疫情趨緩國旅回溫 旅遊業單週訂房營收破億元

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（中央社記者余曉涵台北5日電）國內COVID-19疫情趨緩，國旅市場也逐漸回溫，旅遊業者的訂單也急速成長，單週的訂房訂單營收就破億元。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，也讓國旅逐漸回溫，旅遊業者易遊網今天發布新聞稿公布全新品牌識別，並表示在國旅回溫趨勢下，單週訂房訂單就破新台幣億元，將祭出APP首購旅遊金450元。

易遊網總經理賴秀媛表示，易遊網的APP不僅2021年下載數超越2019年，更創下逾10位數的營收表現，光是訂房就超過20億元營收，其中行動占比就高達8成，不僅在國旅推動上繳交亮眼成績單，更接軌行動消費深化用戶黏著。

易遊網指出，新的品牌識別延續最具代表性的綠色印象，以更具明亮愉悅的孔雀石綠 （malachite green） 重新定義，傳遞更活躍生動的旅色印象；在字型方面，以輕盈現代的字體，加上帶有速度感的傾斜效果，展現充滿活力的品牌形象，並呼應快速、機動、靈活的服務特性。

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隨著國旅逐漸復甦，不少旅遊業者也紛紛推出不同主題遊程要吸引旅客，雄獅旅遊日前宣布，今年取得台鐵兩鐵列車經營權，推出「兩鐵旅遊列車」遊程，運用環島鐵路便利性及台灣單車王國優勢，設計鐵道結合鐵馬的特色套裝遊程，安排最高規格6人領騎團、專業維修技師隨團、頂級公路車配備，以及入住單車友善飯店、保母車等服務，要帶旅客用最輕鬆方式深入全台鄉鎮單車秘境景點。

屏東海生館則在暑假期間推出「魟魚飛行日誌」限定活動，讓旅客除可透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影及生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚外，更可搭上特別設置的魟魚班機，一起跟著魟魚徜徉於大洋中，感受海底遼闊且多樣的景色。（編輯：戴光育）1110705