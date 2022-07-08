代表參與軍公教待遇審議 教部：如實轉達教團意見

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（中央社記者陳至中台北8日電）全國教師工會總聯合會（全教總）今天呼籲，行政院的軍公教薪資審議，應由勞工代表出席，而非由教育部代表。教育部表示，將在會中如實轉達相關團體的意見。

政府展開112年度軍公教待遇審議程序，全教總和高教工會分別發出聲明，認為軍公教調薪落後民間企業，呼籲薪資審議透明、制度化。

教育部今天邀集相關團體召開座談會，全教總表態拒絕參與，並希望教師代表能直接出席行政院的軍公教員工待遇審議委員會，而非由教育部官員代表全體教育人員出席。

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對此，教育部稍晚以文字回應，座談會主要目的是意見交流，廣泛蒐集、多方瞭解相關公教團體對待遇調整的建議，彙整後會提到審議委員會，讓相關作業更完整周延。

教育部表示，軍公教待遇調整攸關國家資源分配及各類人員待遇衡平，基於教育主管立場，將以兼顧教師權益為前提，在行政院人事總處進一步召開委員會前，完整整理座談會中各團體所提建議，於委員會中如實轉達。（編輯：管中維）1110708