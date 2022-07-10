爭取加薪未果 中華快遞工會擬2次罷工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）中華快遞工會爭取加薪發起罷工活動，工會今天表示，與資方2次協商都以破局收場，將發動第2波罷工。工會並赴交通部前抗議，希望資方出面簽下承諾。

為了爭取加薪新台幣5000元等訴求，中華快遞工會發起罷工，數度到交通部前陳情抗議，並與中華快遞公司協商加薪事宜，不過最後仍以破局收場。

中華快遞工會今天再度赴交通部前抗議，並表示若沒有資方願意出面簽下承諾加薪，將會再度發起全台罷工。

工會表示，中華快遞是中華郵政公司轉投資的子公司，行政院長蘇貞昌和交通部長王國材都曾說，公司化以後會賺錢，可以改善工人薪資，然而中華快遞每年都有盈餘，上繳母公司現金股利數千萬，結果外務員薪資常年落在基本工資邊緣，遠低於快遞同業水平。

工會表示，他們的責任就是準時運送銀行的票據，對維護金融業秩序非常重要，一個月薪新台幣2萬7000元的外務員，運送的票據金額可能高達上千萬甚至上億，但低薪讓他們已快活不下去。

工會強調，在忍無可忍下，發動第1波罷工，真的不希望影響銀行運作，看到交通部支持調薪、資方願意協商後，工會釋出善意，暫停罷工，但經過2場協商後，董事長黃振忠仍然不肯白紙黑字簽下協議，還稱調薪會影響績效獎金，再次傷害工會對公司的信任與善意。

工會表示，只要中華快遞公司將上繳給母公司和各股東的獲利分一部分出來，就可以實質改善外務員的生活，因此全體會員集結一起站在交通部前，只要具有真正決定權的高層，今天能簽下承諾，就不會發生第2波罷工，可以確保公司營運沒問題、銀行都能正常運作。

工會強硬指出，希望高層不要再忽視工會給出的善意，否則，全體會員都已經作好戰鬥的準備。

對於中華快遞工會提出加薪訴求，王國材曾說，中華快遞整體薪資結構看起來不大合理，所以他支持進行調整。

黃振忠今天則僅表示，下午2時將會再與工會召開協調會議，希望可以讓罷工風波落幕。（編輯：管中維）1110710