台大校長9名候選人出爐 葉丙成郭大維入列

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（中央社記者許秩維台北12日電）台灣大學校長遴選委員會今天公布第13任校長候選人名單，台大前代理校長郭大維、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成等9人入選，預計10月8日前選出校長當選人。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大今年啟動校長遴選程序，校長遴選委員會自4月25日公開徵求接受推薦人選，6月27日截止收件。

台大校長遴選委員會今天發布新聞稿指出，截至6月27日共收到推薦資料12件，遴選會於7月8日進行資格審查及推薦投票，9人成為校長候選人，包括李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成、楊志新等9人。

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根據台大校長遴選委員會公布的候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大前學務長陳聰富、台大電機資訊學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新，清一色都是台大相關人士，沒有校外人士或國外學者。

台大校長遴選委員會指出，預計8月中下旬邀候選人在校內公開說明治校理念，9月初舉行校務會議，對個別校長候選人進行推薦投票；9月中旬就校務會議推薦的校長候選人資歷與治校理念，和相關人士深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計10月8日前選出校長當選人。（編輯：張雅淨）1110712