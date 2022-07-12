疫情停課影響鐘點人員 教育部公布補貼措施

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（中央社記者陳至中台北12日電）受到COVID-19影響，今年陸續有許多學校停課，影響校園鐘點人員的收入。行政院近日發布薪資補貼措施，申請期程到本月22日，經教育部國教署審核後會直接撥到申請人帳戶。

去年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，全國在三級警戒下停課多日，許多領鐘點費的人員沒被排到課，生計大受影響，行政院就曾祭出相關政策，補貼校園鐘點人員的薪資。

今年本土疫情期間，也有許多中小學停課，民進黨立委林靜儀、賴品妤、陳秀寳、吳思瑤、范雲等人6月曾召開記者會，呼籲政府再研擬補助方案，協助他們度過難關。

教育部今天以文字回應中央社，校園內鐘點制人員及廚工配合學校停止實體課程，導致鐘點費或薪資中斷，因此於本月11日發布薪資補貼措施。

今年的補貼分成兩類，一是公立國小兒童課後照顧服務班（含身心障礙專班）人員、夜光天使點燈專案計畫人員；公立國中學生學習扶助人員；公私立高級中等以下學校課後社團外聘教師；公立幼兒園延長照顧服務人員及特殊教育助理人員。

上述受疫情影響人員，鐘點費補助以4月12日到6月30日間，受影響節數（時數）乘以「調整後每節（小時）鐘點費」設算。

另一類為公私立高級中等以下學校廚工，也是以4月12日到6月30日為期，以實體停課期間每月經常性薪資，核實補貼短缺或中斷的金額，每人上限為4萬元。

教育部指出，申請期程為7月22日前，補貼款項經國教署審核後，會直接撥到申請人帳戶。教育部目前尚未說明補貼所需經費和受影響人數。（編輯：張銘坤）1110712