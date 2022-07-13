饗賓集團嘉義食材中心動土 縮短在地食材到餐桌距離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園在地餐飲企業饗賓集團在馬稠後產業園區設立嘉義食材中心，13日舉行動土典禮，桃園市長鄭文燦（左2）、嘉義縣長翁章梁（右2）等人出席致賀，與饗賓餐旅董事長陳啟昌（左3）合影。中央社記者蔡智明攝 111年7月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）饗賓集團投資8億元在馬稠後產業園區設立嘉義食材中心，今天動土預計2024年啟用，將與嘉縣農民深化契作，縮短食材運輸足跡。嘉義縣長翁章梁說，這對在地農產品銷售有非常大幫助。

桃園在地餐飲企業饗賓集團取得馬稠後產業園區1萬5000多坪的產業用地，將在嘉義投資新台幣50億元設廠，初期耗資8億元興建總樓地板面積3000坪「嘉義食材中心」，今天舉行動土典禮，除了翁章梁與會，桃園市長鄭文燦也特地南下致賀。

饗賓餐旅董事長陳啟昌接受媒體聯訪表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，餐旅業者受到相當大衝擊，在嘉義投資也延宕，但饗賓集團撐了過來，今天嘉義食材中心才能動工，將有效縮短食材從產地到餐桌距離，與當地農民深化契作提供穩定收益，攜手供應台灣餐飲業所需的優質食材。

翁章梁說，饗賓集團在馬稠後設立食材中心對嘉義縣農產品銷售有非常大幫助，將來透過此通路能把嘉義縣農漁民生產最安全、最好食材提供給全台消費者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦指出，饗賓餐旅集團已成為台灣飲食文化的重要推手，選在雲嘉南平原中心嘉義馬稠後產業園區建立全台最大食材物流中心，相信以饗賓的食安標準與在地供應以及看重員工的企業文化下，一定能發展台灣最好的飲食生態系。

饗賓集團表示，未來計畫在嘉義廠區設立較為平價的庶民餐飲品牌，主打百元庶民飲食，提供馬稠後園區上班民眾餐飲服務。（編輯：陳仁華）1110713