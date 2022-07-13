擬向Google爭取分潤？ NCC完成廣電媒體期中調查報告

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（中央社記者蘇思云台北13日電）近期產學呼籲政府應協助與國際數位平台協調內容分潤一事，NCC今天表示，已經完成廣電新聞媒體期中調查報告，初步了解業者有獲得數位平台分潤，不過希望與平台建立透明分潤機制，後續會同文化部與公平向行政院報告調查結果。

澳洲國會去年初通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，Google今年5月宣布跟德國、法國等歐盟6國逾300家新聞出版機構簽署協議，將就機構刊出的內容進行付費，但是台灣目前還沒看到媒體跟數位平台的協商行動以及相關政策措施。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，行政院已成立協調小組，公平會、文化部及NCC各依職權進行產業調查，NCC目前也針對規管的廣電媒體進行量化與質化研究，目前已完成期中調查報告，但後續會跟公平會以及文化部在紙媒產業的調查資料，再去跟政院報告。

翁柏宗指出，根據目前調查，廣電新聞媒體有獲得數位平台的分潤，但是業者普遍反映雙方互動、遊戲規則不夠透明，希望建立更透明的機制。（編輯：潘羿菁）1110713