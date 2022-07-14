立榮酷企鵝渡假機將告別 8/3最後飛行

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）全球第一架酷企鵝彩繪機即將和旅客們說再見，立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，8月3日執行最後一趟飛行任務。

立榮航空今天發布新聞稿，立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，8月3日執行完從台東到松山B7-8728航班最後一趟飛行任務後，將揮別酷企鵝渡假機，並定期維修及漆面整新，恢復立榮航空標準機身塗裝。

為了感謝旅客6年來對酷企鵝渡假機的喜愛，立榮航空在彩繪機執勤倒數階段，舉辦酷企鵝贈禮活動，凡於7月28日至8月2日搭乘立榮航空酷企鵝渡假機的旅客，皆可獲得酷企鵝花東大L夾。

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立榮航空還為搭乘8月3日所有酷企鵝渡假機執飛航班的旅客們準備紀念品組，除可獲贈內含酷企鵝花東大L夾、行李吊牌、便條紙等禮品，還可獲得台東伴手禮青澤聯名醬心蛋捲，為旅客與酷企鵝渡假機留下別具意義的最後一日飛行回憶。

立榮航空表示，酷企鵝渡假機為立榮航空首架彩繪機，同時也是全球第一架酷企鵝彩繪機，活潑又熱情的個性適合詮釋旅遊渡假的心情，自2016年推出以來，陸續執飛松山往返澎湖馬公、花蓮及台東等航線，共執行1萬5126架次，總載客人數超過82萬人次。（編輯：管中維）1110714