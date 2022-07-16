月餅變好玩 虎掌肉球超萌、太極單鞭下勢趣味足

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）最近飯店陸續推出月餅禮盒，除強調養生，各家造型也變好玩，以虎年應景的虎掌肉球設計外型萌翻天；將朱銘太極系列最著名的作品「單鞭下勢」刻印在月餅上，模樣精巧、饒富趣味。

凱撒飯店日前發布新聞稿，今年推出3款中秋禮盒，其中「萌虎祁月流芯」是以虎年應景的虎掌肉球設計月餅外型，看了就讓人感到療癒。

凱撒飯店說，看準近年來廣受歡迎的「萌商機」，推出「萌虎祁月流芯禮盒」，將超人氣的流芯內餡，藏在萌萌虎掌造型的桃山月餅中，有萌虎「奶黃流芯」及「特濃巧克力流芯」口味，都是採用頂級奶油及台灣紅土鹹鴨蛋，融入細滑綿密的奶黃內餡中，黃色及黑色虎掌造型，會讓收禮者驚喜。

凱撒飯店另1款「月來月旺」雙享禮盒是今年全新口味，是月亮造型的鳳梨酥、芒果酥，內餡精選來自台南的金鑽鳳梨及愛文芒果，「月來月旺」也傳達後疫情時代，全民內心對世界景氣回溫的期待；還有1款是會發光的「點亮希望」經典廣式月餅。

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長榮酒店日前發布新聞稿，今年推出的中秋禮盒，也會讓人眼睛為之一亮，其中長榮礁溪鳳凰酒店與朱銘美術館獨家聯名，將朱銘太極系列最著名的作品「單鞭下勢」刻印在奶黃月餅上，模樣精巧、饒富趣味。

長榮基隆桂冠酒店推出「基隆嶼海味月餅」禮盒，內含基隆嶼海藻吻仔魚鳳梨酥、基隆嶼肉鬆蛋黃酥及南洋咖哩酥，鳳梨酥及蛋黃酥皆以菠蘿外皮呈現，形似基隆嶼礁岩外型。（編輯：張芷瑄）1110716