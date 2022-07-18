台鐵焢肉便當每天限量開賣 僅彰化等3站才有

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台鐵局今天表示，配合彰化扇形車庫國定古蹟100週年，18日起推出「台鐵焢肉」便當，僅在彰化、台中及高鐵台中站的台鐵便當販賣台販售，每天總共限量80個。

台鐵局今天發布新聞稿表示，全台唯一動態保存的彰化扇形車庫國定古蹟100週年，台鐵局特別以「永續」推動文資的保存、活化與傳承為理念，開發台鐵焢肉長銷型特色便當。

台鐵局指出，「台鐵焢肉」便當將配合2022扇庫百年慶系列活動，從18日起在台鐵彰化、台中及高鐵台中站的台鐵便當販賣台販售，每天限量80個，其中彰化站30個、台中站25個、高鐵台中站25個，每天從早上11時起開賣，售價新台幣100元。

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台鐵局說明，「台鐵焢肉」便當是台中鐵路餐廳營養師鄒碧珠以「百味醬香食在地」為便當設計主題，「百」代表彰化扇形車庫百年慶；以滷製之福菜焢肉為「醬香」主菜，配菜選用「食在地」王功花生炒毛豆及中部特產鹹鴨蛋拌炒杏鮑菇，再選用古早味滷蛋、當季鮮脆時蔬及酥脆口味娘惹山藥卷等配菜，配菜豐富的「百味」及使用中部盛產當地特色食材，要帶來美好的「食在地」味覺體驗。

「焢肉」則是彰化著名的在地代表性小吃，台鐵局台中鐵路餐廳廚師林玉華選用肥中帶瘦五花肉切大塊，將其炸至金黃香酥增加肉質彈性，加入少許糖、蒜頭、蔥及香科，再使用醬油、酒，調成獨特風味滷汁，煮滾後放入肉塊與古早味風乾梅乾菜（又稱福菜或朴菜），以小火滷煮2至3小時熟透入味。（編輯：陳仁華）1110718