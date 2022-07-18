無薪假逾2萬人 勞部：每單位實施情況皆有好轉

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（中央社記者張雄風台北18日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共計2851家，實施人數2萬755人，較前一期皆有增加，主要是月初接續通報統計在這期納入，但每單位的實施期間、人數都有減少。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共計2851家，實施人數2萬755人。較8日公布實施家數2479家，實施人數1萬8081人相比，這次家數增加372家，人數增加2674人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，雖然上一期人數減少4098人，但其中有一些是在上月底尚未完成接續通報的業者，在這一期加回來；可能有一些業者還在觀望，但整體來說，各行各業實施的人數、天數都有減少。

黃維琛說明，在邊境解封前，仍然以支援服務業（旅行社）、航空業實施人數及天數較顯著，平均約50人以下，實施期間多數為6個月以上；但在內需型產業，如住宿餐飲業等，大概都約在10人以下，實施期間約2、3個月。

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黃維琛說，根據資料，在墾丁大街、花東一些景點的餐飲業恢復上班，國旅補助起跑後，預估住宿業也會往好的方向發展；現在受惠於暑假效應，餐飲、住宿變得活絡，未來仍要視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而定，若疫情持續趨緩，可能有機會恢復比較正常的狀況。

根據統計，這期實施人數最多為支援服務業8671人，其次為住宿餐飲業5984人、製造業1661人；家數部分，以支援服務業1471家最多，其次為住宿餐飲業394家、批發零售業348家。（編輯：管中維）1110718