更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：中國一度想聯歐抗美 如今與歐關係極度低迷
首頁 / 生活

境外非學位生何時可入境 教育部研議中

2022/7/18 20:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北18日電）境外生權益小組接獲中國大陸、港澳交換生反映，未被列為開放入境對象。教育部今天表示，在確保防疫優先前提下，正研議交換生、研修生等境外非學位生入境來台事宜。

教育部7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境，近日再新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」等2類對象。

境外生權益小組昨天在臉書發文，目前交換生僅開放外籍生身分的學生入境，小組臉書粉專這週3次接獲中國大陸、港澳的交換生來訊，在期盼超過兩年後，前不久已收到台灣校院的交換生錄取通知，前幾日又突然告知他們不在開放入境之列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部今天晚間透過文字回應，7月8日已通函各大專校院，有關111學年度境外學生未持有台灣有效居留證者專案入境申請作業，其中包含2個月以上華語生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生等。

至於其他境外非學位生入境來台事宜，教育部表示，目前正研議中，包含來台研習華語2個月以下的華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、中國大陸研修生等境外非學位生；在確保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先前提下，將配合中央流行疫情指揮中心境管政策及檢疫量能，安全有序地讓各類型境外非學位生來台就學。（編輯：張雅淨）1110718

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族