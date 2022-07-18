境外非學位生何時可入境 教育部研議中

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（中央社記者許秩維台北18日電）境外生權益小組接獲中國大陸、港澳交換生反映，未被列為開放入境對象。教育部今天表示，在確保防疫優先前提下，正研議交換生、研修生等境外非學位生入境來台事宜。

教育部7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境，近日再新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」等2類對象。

境外生權益小組昨天在臉書發文，目前交換生僅開放外籍生身分的學生入境，小組臉書粉專這週3次接獲中國大陸、港澳的交換生來訊，在期盼超過兩年後，前不久已收到台灣校院的交換生錄取通知，前幾日又突然告知他們不在開放入境之列。

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教育部今天晚間透過文字回應，7月8日已通函各大專校院，有關111學年度境外學生未持有台灣有效居留證者專案入境申請作業，其中包含2個月以上華語生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生等。

至於其他境外非學位生入境來台事宜，教育部表示，目前正研議中，包含來台研習華語2個月以下的華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、中國大陸研修生等境外非學位生；在確保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先前提下，將配合中央流行疫情指揮中心境管政策及檢疫量能，安全有序地讓各類型境外非學位生來台就學。（編輯：張雅淨）1110718