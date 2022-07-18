早安世界》台北社子連2天逾38度 吳德榮：未來一週台灣會更熱
台北社子連2天逾38度 吳德榮：未來一週台灣會更熱
根據中央氣象局網站，台北士林區的社子地區17日出現全台最高溫38.5度，不但是當天全台唯一達38度的地區，且社子已連續2天出現38度高溫，原因包括太平洋高壓勢力強、西南風過山沉降、盆地散熱不易及都市熱島效應等。同日高溫前10名中有8名由台北、新北包辦，另兩處在花蓮。氣象專家吳德榮表示，未來一週熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣還會更熱，其中18、19日北部與東北部最高氣溫可達37、38度，花蓮、台東在西南風背風側有焚風效應，局部地區將出現極端高溫，民眾應注意防曬並避免中暑。（看完整報導）
英國下週高溫飆40度 極端氣溫提前28年出現
英國本週頭幾天的氣溫預估會比平常熱10至15度，高溫更首次上看攝氏40度。CNN報導，根據英國氣象局專家在2020年夏天建立的30年內超遠程氣候模型，英國本週天氣預測與2050年的預測極為相似，代表原本預估天候出現的時間早了28年。另外，侵襲歐洲西南部的夏季熱浪仍無緩解跡象，法國、葡萄牙、西班牙和希臘消防人員持續對付森林大火，且歐陸部分地區下週氣溫預計還將進一步創下新高。（看完整報導）
中國經濟Q2幾乎零成長 專家：全年5.5%目標難以實現
中國經濟表現持續疲弱，官方近期公布第2季國內生產毛額（GDP）年增僅0.4%，近乎零成長，其中又以上海受封城影響大減13.7%領跌。至於中國今年上半年GDP成長率，只比去年同期增加2.5%。中國國家統計局指出，實現全年經濟成長率5.5%的預期目標有挑戰。北京大學教授曹和平日前受訪時直言，依上半年數據，中國今年若要達到5.5%目標，下半年成長率就要有9%，顯然「不現實」，他認為全年4至4.5%的成長率是較合理的預期。上海復旦大學經濟學院院長張軍近期表示，經濟恢復需要一個確定的、可預測的環境，上海政府應重視問題，降低投資、生活、經商等的不確定性。（看完整報導）
美元升值增添通膨壓力 各國掀升息潮至少2碼起跳
美國聯準會今年6月一口氣升息3碼，為28年來首見。由於國際市場上許多商品以美元計價，美元升值造成各國進口成本攀升、增添通膨壓力，迫使世界各地央行不得不追隨聯準會升息步伐，英國金融時報最新研究顯示，各國央行現在更傾向選擇大幅升息至少50個基點（2碼）。截至6月底的3個月，55國央行總計62次將政策利率上調至少2碼。接著7月以來，又有17次至少同樣幅度的升息，創下22年來央行最多大幅升息的次數。（看完整報導）
日本連3天增逾10萬例 前厚勞大臣估8月日增近40萬例
日本COVID-19疫情持續快速擴散，全境17日新增10萬5584例確診病例，連續3天單日新增逾10萬例，東京新增1萬7790例，連續6天單日新增逾萬例。前厚生勞動大臣田村憲久表示，預估日本到8月上旬單日新增確診病例數最多可能達到近40萬例。（看完整報導）
透露安倍家屬為賴清德延遲入殮 謝長廷：駐日同仁全力助悼慰成行
有關前總統府國策顧問金美齡日前說副總統賴清德12日參加日本前首相安倍晉三家祭時無人陪同、駐日代表處沒做事等說法，駐日代表謝長廷17日在臉書指出，賴副總統是應安倍家屬之邀赴日，日方定位為特例、私人行程，11日13時31分一出東京的機場，即由他陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定2時入殮時間。謝長廷並指出，賴副總統接到邀請參加12日家祭，但因家祭是親人或密友參加，謝長廷沒有受邀，因此不便前往。（看完整報導）
蓬佩奧瞄準2024美國大選 準備與川普爭共和黨提名
58歲的美國前國務卿蓬佩奧17日說，已準備好在後年總統大選與76歲的前總統川普一較高下。川普不久前才清楚示意將試圖贏回總統大位，並嚇阻同黨對手參加共和黨初選。川普在2017到2021年擔任總統期間，蓬佩奧曾任中情局長與國務卿，與川普關係緊密結盟，且蓬佩奧一度拒絕承認現任總統拜登贏得2020年大選。如今他告訴英國泰晤士報：「當時副總統（彭斯）最終做出正確決定，確認選舉結果。」這種說法是蓬佩奧試圖跨出川普陰影的另一跡象。（看完整報導）
小琉球硨磲貝遭亂挖丟棄 違反禁捕令最重可罰15萬元
屏東小琉球暑假觀光人潮多，日前才發生母龜上岸生蛋遭遊憩設施干擾，有鄉民16日發現1個手掌大的硨磲貝跟垃圾一起被丟棄在路邊，連忙透過海巡野放重回大海。屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長表示，硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但小琉球的潮間帶保育示範區已公告禁止採捕，違者可依漁業法裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。（看完整報導）
原住民樂團Kanatal加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩
來自台灣的原住民樂團Kanatal展開加拿大巡演，16日第一站在溫哥華民俗音樂節亮相，和世界各國民俗樂團競技交流，現場上萬觀眾對他們結合古調和現代的音樂風如癡如醉。Kanatal 4位成員都是在都市長大，在求學過程中或曾因原住民身分感到自卑，或對文化認同感到模糊和迷惘，直至成年後才重新回到部落學習母語，從父母和長者身上採集消逝的神話，融合傳統古調與現代曲風唱出屬於這個世代的和解之路，和歷史、和社會、也和幼時的自己和解。（看完整報導）
周婕妤不敵英國名將費雪 世運會撞球女子9號球摘銀
台灣撞球名將周婕妤17日在美國阿拉巴馬州伯明罕世界運動會撞球女子9號球一日兩戰，先在4強賽力退德國選手，但決賽以5比9不敵英國名將費雪，以銀牌作收。她賽後說，很享受金牌戰，雖然有遺憾，但已經很不錯了。35歲的周婕妤過去曾3度拿下安麗盃世界女子花式撞球公開賽9號球冠軍，還曾代表台灣隊參加2010年廣州亞運，收下1銀、1銅，她這次是第3度出征世運會，過去曾在2013年的哥倫比亞卡利世運會奪金。（看完整報導）
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